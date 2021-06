Far Cry 6: Spiel wechselt häufig in Third-Person-Perspektive

Autor:, in / Far Cry 6

Bei Far Cry 6 findet die Action nicht nur in der Ego-Perspektive statt, sondern auch unter Nutzung einer Third-Person-Kamera.

Ubisoft geht mit Far Cry 6 neue Wege. Wie der Hauptautor des Spieles, Navid Khavari, in einem Interview verraten hat, wird der Ego-Shooter in bestimmten Spielsituationen in eine Third-Person-Ansicht wechseln.

Neben Zwischensequenzen wird man auch bei der Erforschung der Guerrilla Camps den Protagonisten Dani Rojas von Außen betrachten können. Dem Autor zufolge hat man diesen Schritt gewählt, um eine tiefere Bindung zu dem Hauptdarsteller zu erzeugen und die Atmosphäre zu unterstützen.

Des Weiteren wird das Game kurzzeitig in eine Außenperspektive wechseln, wenn ihr im Spiel das Supremo Backpack nutzt, damit laut Navid Khavari „die Spieler die Effekte des Backpacks sehen und die Wirkung in Aktin besser nachfühlen können.“

Far Cry 6 erscheint am 07. Oktober 2021 für Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia und PC.