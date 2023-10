Wir wurden dazu eingeladen, das Final Fantasy XIV Fanfestival in London zu besuchen. Erfahrt hier, was wir auf unserer Reise erleben.

Wir wurden dazu eingeladen, das Final Fantasy XIV Fanfestival in London zu besuchen. Über das gesamte Wochenende hinweg erwarten euch spannende Neuigkeiten und aufregende Details über das beliebte MMORPG aus dem Hause Square Enix, das auch bald für Xbox erscheinen wird.

Damit ihr stets auf dem neuesten Stand seid, werden wir diesen Beitrag fortlaufend aktualisieren und euch von unseren Erfahrungen berichten.

Dabei erzählen wir euch von unserer Reise und so ziemlich allem, was wir in England erleben werden. Also, bleibt gespannt!

[09:02] Die Koffer sind gepackt und es geht mit der Bahn in Richtung Frankfurt Flughafen! Wie zu erwarten hat die Bahn natürlich Verspätung …