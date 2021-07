For Honor: Die Kyoshin betreten am 22. Juli das Schlachtfeld

Autor:, in / For Honor

Das Title-Update 20 für For Honor Year 5 Season 2 erscheint am 22. Juli und bringt den neuen spielbaren Helden Kyoshin hervor.

Ubisoft verkündete das Title-Update 20 für For Honor Year 5 Season 2, das am 22. Juli erscheinen wird. Das Update stellt den neuen spielbaren Helden vor – die Kyoshin. Als mystische Samurai führen die Kyoshin eine versteckte Klinge und erfüllen mit ihrer Eleganz und Kühnheit die Gegner auf dem Schlachtfeld mit Ehrfurcht.

Die Kyoshin sind legendäre Krieger:innen, die tief mit der spirituellen Welt verbunden sind. Durch ihre spezielle Ausbildung beherrschen sie die Kampfkunst der Shikomizue, einer versteckten Einhandklinge und einer Klingenscheide. Während sie wie Schatten durch die Schlachten ziehen, setzen sie ihre übermenschlichen Kräfte gegen ihre Feinde ein. Dank ihrer speziellen Kaze-Haltung können sie gezielte Angriffe abblocken und schnell kontern. Ab dem 22. Juli kann die Erweiterung in offiziellen Stores erworben werden. Das Paket enthält die Kyoshin, ein exklusives Ornament, eine Elite-Montur, Champion-Status für sieben Tage und drei Restesammler-Truhen. Ab dem 5. August können die Kyoshin für 15.000 Stahl im Spiel erworben werden.

Bis zum 18. Juli kann For Honor zudem kostenlos gespielt werden. Während des Free Weekend erhalten alle Zugang zu der Standard Edition von For Honor. Diese beinhaltet den Story-Modus, alle Multiplayer-Modi, 12 spielbare Charaktere und 30 Karten. Nach dem Free Weekend können der Fortschritt und die Helden auf die Vollversion von For Honor übertragen werden.