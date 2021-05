Autor:, in / Foreclosed

Schaut euch den neuen Trailer zu Foreclosed an und erfahrt den Release-Termin des Cyberpunk-Abenteuers für Xbox.

Foreclosed, das narrativ getriebenes Action-Adventure, das in einer Cyberpunk-Welt voller Action, Spannung und experimenteller Augmentierungen spielt, erhielt jetzt neben einem neuen Trailer auch einen festen Release-Termin.

Das Spiel, in dem ihr der Geschichte von Evan Kapnos, dessen Identität vor kurzem gesperrt wurde, folgt, erscheint demnach am 12. August 2021 für Xbox Series X| und Xbox One.