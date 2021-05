PJ Masks: Helden der Nacht: Pyjama-Helden ziehen im Oktober ins Abenteuer

Outright Games kündigt PJ Masks: Helden der Nacht für eine Veröffentlichung am 29. Oktober 2021 auf Xbox One, Playstation 4, Nintendo Switch und PC via Steam an. Für die Entwicklung ist Petoons Studio verantwortlich.

Wer zieht los in der Nacht und rettet den Tag? Ihr natürlich! Rein in den Pyjama, damit ihr im bisher aufregendsten PJ-Masks-Videospiel in die Rolle von Catboy, Eulette und Gecko schlüpfen könnt. Vom Missionshauptquartier aus könnt ihr euch auf ein Plattform-Abenteuer für kleine Helden begeben.

Könnt ihr mit euren Superkräften – Catboys Geschwindigkeit, Eulettes tollen Flugmanövern und Geckos mächtigen Muskeln – die Bösewichte der Nacht aufhalten?

Erkundet außerdem acht PJ-Masks-Schauplätze, von den Dächern der Stadt über den Rätselberg bis hin zum Mond.

Mit der Hilfe von PJ Robo könnt ihr eine Welt der Freundschaft, des Teamworks und der versteckten Sammelgegenstände erkunden.

Könnt ihr die Welt vor Romeo, Lunagirl und Nachtninja retten?

Features