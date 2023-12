Fortnite: 100 Millionen Spieler im November

Autor:, in / Fortnite

Mit 100 Millionen Spieler im November feiert Epic Games in Fortnite einen neuen Rekord.

Spieler von Fornite haben für einen neuen Rekord bei den Spielerzahlen gesorgt. Wie Epic Games stolz verkündete, wurde Fortnite im November von 100 Millionen Menschen gespielt.

Doch der große Knall kam erst im Dezember. Am Samstag fand ein Event statt, der den Übergang in ein neues Kapitel und der ersten Saison eingeläutet hat. Wir waren sogar live dabei als es geknallt hat. Ein Video dazu gibt es hier.

Was die erste Season von Kapitel 5 betrifft, so erwartet euch eine komplett neue Insel, mit neuen Charakteren wie Solid Snake oder Peter Griffin. Der offizielle Launch-Trailer zeigt euch, was auf der neuen Insel abgeht: