Fortnite: Gerücht: Doom Slayer landet auf der Insel

Der Doom Slayer und weitere Charaktere von Bethesda sollen laut Gerücht in Zukunft auf der Fortnite-Insel landen.

Wenn es einen Ort gibt, an dem sich die beliebtesten und bekanntesten Charaktere der Videospielwelt und der Popkultur versammeln, dann ist es Fortnite.

Im Battle Royale-Spiel von Epic Games haben sich im Laufe der Jahre Charaktere wie der Master Chief, Marcus Phoenix, Naruto Uzumaki, Nick Fury, Paul Atreides, Rick Grimes, Mike Lowry, Cammy, Marco Reus und viele mehr die Klinke in die Hand gedrückt und waren als zusätzliche Outfits verfügbar.

Bekannte Charaktere aus Spielen von Bethesda könnten demnächst folgen, wenn das folgende Gerücht zutrifft.

In der aktuellen Ausgabe des Xbox Era-Podcast erzählt Nick Baker von einem Gerücht, wonach eine Handvoll Bethesda/Microsoft-Figuren wie der Doom Slayer in Zukunft in Fortnite hinzugefügt werden sollen.

Einen Zeitrahmen kann Baker aber nicht nennen. Es könnte aber noch eine Weile dauern, bis das Gerücht Früchte trägt. Dabei nannte er Naruto als Beispiel, der erst im November in Fortnite verfügbar war. Das Gerücht dazu aber schon im Mai auftauchte.