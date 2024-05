Fortnite: Neue Saison Karambolage gestartet

Heute geht Fortnite Battle Royale in eine weitere Saison. Wer die Hürde des ausnahmsweise etwas größeren Updates von rund 32 GB auf Xbox Series X|S hinter sich gebracht hat, kann Kapitel 5 Saison 3 mit dem Titel „Karambolage“ starten.

In den letzten Tagen hatte sich bereits auf der Insel ein Sturm angekündigt; mit Saisonstart ist dieser nun angekommen. Der Sandsturm brachte im Süden mit dem Ödland ein neues Biom, in dem sich Ödlandkrieger inklusive neuer Bosse breitgemacht haben.

Die neue Season setzt vor allem auf Nitro und Fahrzeugkämpfe, wie der neue Trailer zu Fortnite zeigt.

Was euch an neue Spielereien in „Karambolage“ erwartet, lest ihr ausführlich auf der offiziellen Seite.