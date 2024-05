Elden Ring: Bild zeigt neuen Charakter aus der Erweiterung

Autor:, in / Elden Ring

Einen neuen Charakter aus der Shadow of the Erdtree Erweiterung für Elden Ring zeigte man jetzt auf einem neuen Bild.

In dieser Woche wurden Fans von Elden Ring mit einem Story-Trailer zur Erdtree-Erweiterung verwöhnt, der Messmers unbändige Macht zeigte. Außerdem gab Bandai Namco Entertainment Informationen über die verfügbaren Untertitel preis, wenn die Erweiterung am 21. Juni erscheint.

Über Social-Media veröffentlichte FromSoftware jetzt eine neue Grafik. Begleitend mit den Worten „Will you walk with us“ zeigt das Bild einen neuen Charakter, der den Großteil seines Gesichts mit einem Schwert verdeckt. Dazu trägt er einen Helm, der an Dark Souls 2 zu erinnern scheint.