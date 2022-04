Forza Horizon 5: Das sind die neuen Herausforderungen und Boni der Winter-Saison in KW15/2022

Autor:, in / Forza Horizon 5

Es wird wieder Winter in Forza Horizon 5 und mit Beginn der neuen Saison warten neue Fahrzeuge darauf, von euch freigeschaltet zu werden.

So schnell müssen Winterreifen in Mexiko aufgezogen werden. Heute um 16:30 Uhr verabschiedet sich der Herbst in Forza Horizon 5 und es kehrt der Winter ein.

Das bedeutet für Spieler des Open-World-Rennspiels neue Herausforderungen und zwei neue Fahrzeuge, die mit Punkten freigeschaltet werden können.

In KW15/2022 könnt ihr den ATS GT 18 (20 Punkte) und den Porsche 911 GT1 (40 Punkte) erspielen, in dem ihr saisonale Events und Herausforderungen meistert.

Hier ein Überblick über die nächste Winter-Saison in Forza Horizon 5: