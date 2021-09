Forza Horizon 5: Designs und Lackierungen aus Teil 4 können importiert werden

Den Livery-Editor zu Forza Horizon 5 haben wir euch bereits vorgestellt. Nun haben die Entwickler noch einige Fragen von der Community beantwortet und bestätigt, dass es möglich sein wird sämtliche Designs aus Forza Horizon 4 in Teil 5 zu importieren.

Falls ihr also bereits stundenlang an einem Design in Forza Horizon 4 gewerkelt habt, könnt ihr in Forza Horizon 5 nahtlos weitermachen.