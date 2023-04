Autor:, in / Forza Horizon 5

Die Vorfreude auf das High Performance Update zu Forza Horizon 5 steigt und wir möchten euch heute noch einmal die vier neuen Autos aus der kostenlosen Erweiterung mit Informationen direkt von Playground Games vorstellen.

Mit dabei sind die folgenden vier neuen Autos:

2020 Lamborghini Huracán STO

Um den Huracán zu einem Supersportwagen mit den Fähigkeiten eines Rennwagens zu machen, hat Lamborghini den Huracán STO mit einer klaren Priorität gebaut – der Welt einen High-End-Supersportwagen mit Straßenzulassung zu bieten, der die innovative Technologie und das unvergleichliche Fahrerlebnis eines modernen Rennwagens in sich vereint.

Um dies zu erreichen, hat das talentierte Ingenieursteam des italienischen Herstellers ein maßgeschneidertes Design entwickelt, das eine extreme Aerodynamik für unglaublichen Abtrieb, ein maßgeschneidertes, von der Rennstrecke abgeleitetes Handling, spezielle, aus der Formel 1 abgeleitete Carbon-Keramik-Bremsen von Brembo, ein renntaugliches, leichtes Chassis und einen leistungsstarken V10-Motor umfasst, in den die Erfahrungen von Squadra Corse eingeflossen sind und der dem Huracán STO eine Beschleunigung von 0-62 km/h in 3 Sekunden und eine Höchstgeschwindigkeit von 310 km/h ermöglicht.

Verdient 20 PTS in der Woche 1 der „Sommer“-Saison auf der High Performance Festival Playlist. Verfügbar vom 27. April bis 4. Mai.

2019 Porsche #70 Porsche Motorsport 935

Die Porsche-DNA ist in diesem Auto allgegenwärtig: Die Technik basiert auf dem 911 GT2 RS, die LED-Heckflügelendplatten stammen vom 919 Hybrid LMP1, die Seitenspiegel vom 911 RSR und die freiliegenden Titan-Endrohre sind dem 908 von 1968 nachempfunden.

Der 3,8-Liter-6-Zylinder-Doppelturbomotor ist nahezu identisch mit dem des 911 GT2 RS und leistet 700 PS bei erhöhtem Abtrieb durch eine völlig neue Aerodynamik.

Während nur 77 Einheiten produziert wurden und natürlich bereits vergeben sind, können sich Forza Horizon 5-Spieler zu den glücklichen Käufern gesellen und sich das robuste Carbonrad des 959 sichern, das passenderweise vom 2019er 911 GT3 R inspiriert ist.

Verdient 20 PTS während der Herbstsaison in Woche 2 auf der High Performance Festival Playlist. Verfügbar von 4. Mai bis 11. Mai.

2021 Audi RS 6 Avant

Sein High-End-Tiptronic-Getriebe überträgt die 591 Pferde des Motors auf das charakteristische Quattro-Allradsystem, um eine Höchstgeschwindigkeit von 189 mph zu erreichen, und es erreicht die 0-60 mph in nur 3,5 Sekunden.

Verdient euch 20 PTS in der Woche 3 der „Winter“-Saison auf der High Performance Festival Playlist. Verfügbar vom 11. Mai bis 18. Mai.

2021 Porsche Mission R

Der Porsche Mission R ist ein Beweis für die innovative Technik und Technologie von Porsche, ein wahrhaft erstaunliches Stück Handwerkskunst, das ebenso einzigartig wie zukunftsweisend ist, weil es, einfach gesagt, heute nichts Vergleichbares gibt.

Seine beiden Elektromotoren leisten über 800 kW (1.088 PS), was 1.000 Pferdestärken entspricht, und das Auto selbst erreicht eine Geschwindigkeit von 0-62 km/h in weniger als 2,5 Sekunden und eine Höchstgeschwindigkeit von 300 km/h.

Porsche hat sich auch das charakteristische Karbonfaser-Exoskelett-Dach des Fahrzeugs patentieren lassen. Die schnell aufladbare, thermisch effiziente und hochkapazitive 82-kWh-Batterie mit 900-Volt-Technologie kann in nur 15 Minuten von 5 % auf 80 % aufgeladen werden und ist damit perfekt für hochintensive Sprintrennen geeignet.

Verdient 20 PTS in der Woche 4 der „Frühlings“-Saison auf der High Performance Festival Playlist. Verfügbar vom 18. Mai bis 25. Mai.

Dazu habt ihr an dieser Stelle auch noch die Möglichkeit für euren Favoriten abzustimmen.

Also, welches Auto aus dem Forza Horizon 5 High Performance Update gefällt euch am besten? Gebt jetzt eure Stimme ab und diskutiert mit uns in den Kommentaren:

Welches Auto aus dem Forza Horizon 5 High Performance Update gefällt euch am besten? 2020 Lamborghini Huracán STO

2019 Porsche #70 Porsche Motorsport 935

2021 Audi RS 6 Avant

2021 Porsche Mission R 5 votes ABSTIMMEN × Username or Email Address Password Log In