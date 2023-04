Autor:, in / The Division 2

In einem Video könnt ihr euch jetzt über 13 Minuten Descent Gameplay aus The Division 2 anschauen.

Wie wir bereits berichtet haben, hat Ubisoft große Pläne für die The Division-Franchise, wobei auch The Division 2 weiter unterstützt werden soll. Die Roadmap und die Inhalte von Year 5 haben es in sich und mit dabei ist ein neuer Descent-Modus.

Gameplay davon könnt ihr euch jetzt hier anschauen: