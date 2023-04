The Division 2: Das ist die Year 5 Roadmap inklusive Descent-Modus

Autor:, in / The Division 2

Das Tom Clancy’s The Division 2 Year 5 startet im Juni. Der neue Modus Abstieg kann schon jetzt auf einem öffentlichen PC-Testserver ausprobiert werden. Dieser ist ab heute, dem 21. April, verfügbar.

Zudem wird für alle, die sich vom 25. April bis zum 9. Mai einloggen, das Resident Evil Leon Kennedy RPD-Outfit verfügbar sein. Die vollständige Inhaltsliste für jede Season im Year 5 umfasst:

Season 1: Gebrochene Flügel (Juni): Diese neue Season liefert eine neue Variante von Fahndung und führt einen neuen Spielmodus namens Abstieg ein, einen Rogue-lite-Modus, der allen Division 2-Spieler mit Beginn von Year 5 kostenlos zur Verfügung steht. Fans dürfen sich auch auf die Fortsetzung des Wiederaufbaus der Schloss-Siedlung über mehrere Season hinweg freuen, was das zerstörte Wahrzeichen mit einem neuen Zweck zurückbringen wird. Als Teil des Premium-Passes für Season One: Broken Wings können die Spieler Teile eines Splinter Cell-Outfits freischalten, das Fifth Freedom auf ihrem Weg durch DC und NYC hilft.

Season 2: Puppenspieler: Ein herausfordernder neuer Überfall führt die Agenten zum Meret Estate, wo es zu einer weiteren Konfrontation mit den Cleaners kommt.

Season 3: Vorposten: Die Agenten kehren über die Feiertage nach New York City zurück und enthüllen neue Geheimnisse über Aaron Keener und seine Abtrünnigen.

Season 4: Schwarzer Diamant: Mit dieser Season wird ein neuer Story-DLC verfügbar sein, der neue Zonen, neue Hauptmissionen und eine völlig neue Struktur für das Endgame bietet.

In jeder Season werden auch weiterhin neue Fahndungen, Ligen und Events eingeführt. Um Zugang zu allen neuen Inhalten zu erhalten, muss man in Besitz der Warlords von New York-Erweiterung sein, abgesehen vom Modus Abstieg, der allen, die The Division 2 besitzen, offenstehen wird.