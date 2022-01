Forza Horizon 5: Neue Festival-Spielliste startet heute

Der Jahreszeitenwechsel von Sommer auf die Sturmsaison Herbst vollzieht sich heute in Forza Horizon 5. Auf Rennfahrer warten wieder eine ganze Woche voller neuer Herausforderungen, Belohnungen und neue Autos, wie den Donkervoort GTO für 25 Punkte oder den Toyota AT37 für 454 Punkte und mehr.

Festival Playlist incoming! Get ready for the seasons to change tomorrow and a whole new week of rewards. Where are you headed first? pic.twitter.com/pQeJJSt057

— Forza Horizon (@ForzaHorizon) January 12, 2022