Jurassic World Evolution 2: Fast eine Million Einheiten verkauft

Frontier Developments gibt in seinem Geschäftsjahres-Update bekannt, dass die Simulation Jurassic World Evolution 2 seit der Veröffentlichung am 9. November 2021 fast eine Million Exemplare verkauft hat, wobei die PC-Verkäufe etwas niedriger ausgefallen sind als erwartet.

In dem Bericht wird Elite Dangerous benannt, welches ein „schwieriges Jahr 2021“ hatte, was auf den „enttäuschenden“ Start der Odyssey-Erweiterung zurückzuführen ist. Aus diesem Grund unterstützt Frontier weiterhin „das Spiel und unsere leidenschaftlichen Spieler mit Entwicklungs-Updates, und wir haben einen Aufschwung in der Stimmung der Spieler als Ergebnis gesehen.“

Auf Warhammer Age of Sigmar, ein Echtzeit-Strategiespiel, müssen sich Spieler noch länger gedulden. Der Titel wurde auf das Finanzjahr 2024 verschoben.

„Diese Änderung wird die Qualität und Langlebigkeit des Spiels weiter verbessern und es insgesamt erfolgreicher machen.“