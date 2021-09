Forza Horizon 5: PC-Anforderungen enthüllt

Autor:, in / Forza Horizon 5

Im Gegensatz zu vorherigen Teilen musste die Render-Reichweite erhöht werden, um beispielsweise auch von der Spitze des Gran Caldera-Vulkans einen Ausblick über die Spielwelt bieten zu können. Das Team hat die minimalen, empfohlenen und idealen Anforderungen in verschiedene Szenarien sowohl zu AMD- als auch Nvidia-Setups runtergebrochen.

Die bisherigen geschätzten Mindestanforderungen im Microsoft Store und Steam wurden angepasst. Forza Horizon 5 enthält zahlreiche Einstellungen, um das Spielerlebnis anzupassen. Die PC-Version unterstützt zudem 21:9-Ultrawide-Bildschirme und die populärsten Lenkräder von Logitech, Thrustmaster und Fanatec:

Logitech: Driving Force, G25, G27, G29, G920, G923PS, G923XB, Momo

Thrustmaster: Ferrari 458, T150 RS, T300 RS, T500 RS, TMX, T-GT, TS-XW, TX, TS-PC

Fanatec: V1, V2, V2.5, CSL, CSL DD, DD1, DD2, Universal HUB device

Darüberhinaus wird erstmals auch in der Steam-Version haptisches Feedback des Xbox Wireless Controller unterstützt. Raytracing bietet spektakuläre grafische Effekte in Forzavista, in der Spielwelt intensiviert es das Audioerlebnis.

Wir können es kaum erwarten, in weniger als sechs Wochen endlich ins Spiel einzutauchen. Wie steht es um eure Gaming-Setups?