Forza Motorsport 2023: Noch eine Vergleichsrunde mit Gran Turismo

Der erste Anlauf von IGN wurde mit einer nicht unerheblichen Kritik von der Racing-Community aufgenommen. Verwaschene Aufnahmen, Fehler in der Darstellung sowie Probleme durch die Shader der Xbox-Version waren nur ein Teil der Kritiken. Diese nahm sich IGN zu Herzen und setzte ein neues Video auf, für eine weitere Vergleichsrunde zwischen den beiden Sim-Cade-Größen. Um dieses Mal ein optimales Ergebnis zu erhalten, nutzte man für den Vergleich die aktuellsten Versionen der beiden Rennspiele.

In einigen Dingen bemerkt man, dass Entscheidungen im Design eine deutlich übergeordnete Rolle spielten. Polyphony Digital entschloss sich für eine weniger intensive Beleuchtung der Strecken, Turn 10 Studios in Forza Motorsport 2023 hingegen für das möglichst komplette Grafikpaket.

Gerade im direkten Vergleich bei einer Runde auf Suzuka bei Nacht, wird das schnell klar. Gran Turismo 7 bietet euch so noch immer ein spannendes Erlebnis, wer einmal mit 250 km/h durch „Eau Rouge“ flog, kann das sicherlich nachvollziehen. Von der Strecke seht ihr aber nicht mehr viel, da die komplette Streckenbeleuchtung fehlt, was sehr unschön anzusehen ist.

Das Erlebnis in Forza Motorsport 2023 kommt eher an ein ausverkauftes Rennwochenende bei voll betriebener Strecke ran. Zwar wirkt die Nacht nicht so leblos und dadurch Furcht einflößend düster wie in Gran Turismo 7, dafür bekommt ihr in Forza Motorsport 2023 durch die gleichmäßig ausgeleuchtete Strecke eine viel bessere Übersicht über das Geschehen.

Abseits der Dunkelheit muss sich Gran Turismo 7 in den Wettereffekten klar geschlagen geben. Turn 10 arbeitete diese um ein Vielfaches stärker aus. Gerade die Regenrennen können in Forza Motorsport 2023 begeistern.

Ebenfalls gewinnt Turn 10 mit Forza Motorsport 2023 bei der Darstellung von Effekten bei untergehender Sonne. Noch nie war der Einfall der tief stehenden Sonne so stark wie im neuen Forza-Rennspiel. Gran Turismo 7 kann auch hier nicht punkten – auch wenn das Bild ohne diese Effekte wesentlich ruhiger wirkt.

Neben den grafischen Aspekten verglich IGN ebenso die Steuerung sowie die das Handling des Fahrzeugs. Dafür nutzte man ein Direct Drive Lenkrad, um euch die Unterschiede aufzuzeigen. Forza Motorsport 2023 muss sich mit seinen Grundeinstellungen erstmal klar geschlagen geben. Turn 10 hat es nicht geschafft, die bekanntesten Lenkradkombinationen mit passenden Einstellungen in ihrem Rennspiel zu hinterlegen. Ein Patch sollte hier schnell Abhilfe schaffen. Auf der anderen Seite sind die Effekte in Gran Turismo 7 oft etwas zu viel des Guten. Ein gesunder Mittelweg ist somit vom Fahrer abhängig, sowie den Einstellungen an seinem Lenkrad.

Viele dieser Aspekte sind je nach Spieler von unterschiedlicher Gewichtung. Wichtig ist dabei zumeist, welche Vorlieben ihr in Bezug auf Grafik oder Physik pflegt. Für einen fachlichen Eindruck der beiden Spiele, bezüglich Steuerung, lud das Team den Simulations-Profi „GT Advance“ ein.

Das komplette Video, mit den Eindrücken des Testers und des Sim-Profis „GT Advance“ findet ihr hier: