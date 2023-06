Forza Motorsport 8: Karriere-Modus wird zum Auto-RPG

Gestern hat Microsoft mit der Extended-Version vom Xbox Games Showcase 2023 noch einmal zahlreiche spannende Eindrücke zu verschiedenen Spielen veröffentlicht. Dabei war auch Forza Motorsport 8 zu sehen, wobei sich Turn 10 Studios dem offiziellen Karriere-Modus gewidmet hat und euch somit den Builders Cup Championship präsentiert.

In Forza Monthly wurde Gameplay, das auf der Xbox Series X mit 4K/60fps aufgenommen wurde, gezeigt und führt euch direkt in die „Built for Sport“-Serie ein, in der moderne, kompakte Sportwagen-Meisterwerke wie der Toyota GR Supra von 2020, der Porsche 718 Cayman GTS von 2018, der Alpine A110 von 2017 und der Nissan Z von 2023 zu sehen sind. In jeder Builders Cup-Serie nehmt ihr ein einzelnes Auto und levelt, baut und fahrt es zum Seriensieg.

Der Builders Cup Karriere-Modus im neuen Forza Motorsport-Rennspiel, soll eine spaßige, lohnende und wettbewerbsfähige Einzelspieler-Kampagne werden, in der ihr eure Karossen aufmotzt und die Rennstrecken dominiert.

Der Builders Cup ist der spirituelle Nachfolger der beliebtesten Karrieremodi unserer Community aus Forza Motorsport 3 und 4. Er nimmt die Magie dessen, was diese Spiele so besonders gemacht hat, modernisiert sie und verbindet sie mit RPG-Progression. Turn 10 sieht es als ein Auto-RPG mit drei Hauptsäulen: Wettbewerb, Fahrzeugentwicklung und Fahrzeugbau.

Turn 10 verkündet: „Dies ist nur ein kleiner Vorgeschmack auf den Builders Cup-Karrieremodus, die neue Fahrzeugbaukampagne in Forza Motorsport. Er ist so konzipiert, dass er sich im Laufe der Zeit weiterentwickelt und erweitert – wir werden regelmäßig neue Autos, Strecken, Meisterschaften und Events einführen. Um die Sicherheit und Fairness des Spiels für alle zu gewährleisten, haben wir uns dafür entschieden, den Fortschritt serverbasiert zu gestalten, was während des Builders Cups eine Online-Verbindung erfordert.“

Diese Karriereerfahrung wurde so konzipiert, dass sie sich lebendig und frisch anfühlt und sich mit der Zeit weiterentwickelt. Das bedeutet, dass nach der Veröffentlichung neue Autos, Strecken und Serien in den Builders Cup aufgenommen werden.

Die Struktur des Builders Cup Karriere-Modus umfasst ein offenes Training, ein neues „Challenge the Grid“-System, ein besonderes Rennen und neue Systeme für die Fahrzeugentwicklung und -aufrüstung.

OPEN PRACTICE

Beim offenen Training geht es um euch, das Auto und die Strecke. Hier lernt ihr den Charakter eures Autos kennen und helft ihm, jede Kurve und jeden Scheitelpunkt zu meistern. Euer Auto wird zunächst im Originalzustand sein – keine Upgrades und kein Tuning. Fühlt das Auto genau so, wie es der Hersteller vorgesehen hat, als ob ihr es direkt aus dem Ausstellungsraum auf die Rennstrecke gefahren hättet.

Zu den bemerkenswerten HUD-Funktionen gehören die angestrebte Rundenzahl und Rundenzeit, Car Mastery und XP. Dies sind eure Ziele im Freien Training; jede Kurve ist ein eigenes Ziel. Euer Auto sammelt Erfahrungspunkte und steigt durch das Fahren auf der Strecke auf, wodurch neue Upgrades freigeschaltet werden. Dies ist das Herzstück des offenen Trainings und ein grundlegender Kern des Gameplays des neuen Forza Motorsport.

Die Streckenbeherrschung ist ein neues, auf Fähigkeiten basierendes System im offenen Training, das vom „10/10tel“-Konzept im Rennsport inspiriert ist. Dies zeigt an, wie nah ein Auto an seine absoluten Grenzen gebracht wird – Forza Motorsport berechnet die theoretisch schnellste Zeit durch eine Kurve mit jedem Auto, mit jedem Tuning oder Upgrade. Die Spieler werden anhand dieses Wertes bewertet und erhalten eine 10/10tel-Wertung auf dem Bildschirm angezeigt. Je mehr man das Auto in jeder Kurve antreibt, desto mehr Bonus-EP erhält man als Belohnung. Die Kurven sind jetzt so etwas wie eure Feinde, die euch sofortiges Feedback geben und euch helfen, eure Schnelligkeit zu entfalten.

Forza Motorsport führt eine vollständig dynamische Tageszeit mit Wetter auf jeder Strecke ein, was bedeutet, dass die Beherrschung der Kombination aus Auto und Strecke wichtiger ist als je zuvor. Der Grip-Level ändert sich ständig, und mit fortschreitender Zeit passt sich die Temperatur der Strecke an und beeinflusst den Grip der Reifen, ebenso wie Regen und sogar das bloße Fahren des Autos.

Die Entwickler simulieren auch, wenn die Reifen Gummi auf der Strecke lassen, was den Grip erhöht. Keine zwei Runden werden sich bei dieser Dynamik gleich anfühlen, was bedeutet, dass jedes Training wichtig ist.

Nach jedem Builders Cup-Event könnt ihr neue Tuning-Teile in euren Wagen einbauen und eure „Auto-RPG-Reise“ fortsetzen. Einige Upgrades sind ab dem ersten Levelaufstieg verfügbar, während andere gesperrt bleiben, bis ihr ein höheres Level erreicht.

Die zum Freischalten der einzelnen Teile erforderliche Stufe wird im Menü „Upgrades“ im Spiel angezeigt. Zu jedem Teil gibt es eine Vorschau mit einem Spinnendiagramm, das zeigt, wie es sich auf die Gesamtbalance des Autos auswirkt.

Autopunkte sind die Ressource, die für die Installation von Upgrades verwendet wird, und werden nur durch den Fortschritt im Spiel verdient, indem man das Auto fährt und auflevelt. Sie sind nicht an eine Entscheidung gebunden, die ihr mit Ihrem Fahrzeug trefft, denn ihr könnt ein Teil einfach deinstallieren und die Autopunkte wiedergewinnen, um sie anderweitig zu verwenden.

Diese neue Herangehensweise an den Autobau in Forza Motorsport gibt den Spielern Handlungsfreiheit, erhöht den Wiederspielwert und ermutigt zum Experimentieren. Da ihr keine Credits für Upgrades ausgebt, seid ihr auch nicht mehr gezwungen, euch zwischen dem Kauf eines coolen neuen Autos oder dem Aufrüsten eures bestehenden Wagens zu entscheiden.

CHALLENGE THE GRID

In Forza gab es schon immer ein Herausforderungssystem mit skalierbaren Belohnungen je nach Schwierigkeitsgrad. Challenge the Grid entwickelt dieses Konzept weiter und ermöglicht es euch, die Renneinstellungen nach Vorlieben zu verändern. Wählt eure Startposition, ändert die KI-Schwierigkeits- und Schadenseinstellungen und passt die Rennregeln an.

FEATURED RACE

Featured Race testet eure Fahrzeugkonstruktion und die Fähigkeiten, die ihr im offenen Training gelernt habt. Tretet gegen bisher fortschrittlichsten KI-Gegner an, die von euren Freunden, Autos und ihren Lackierungen „bevölkert“ werden und sich ständig mit ihren neuesten Kreationen und Anpassungen aktualisieren.

„Forza Motorsport beginnt mit über 500 Autos und 20 weltberühmten Strecken. In Kombination mit unserer hochmodernen Physik, fortschrittlichen KI-Gegnern, dynamischer Tageszeit mit Wetter und verbessertem Audio ist der Builders Cup-Karrieremodus eure neue Art, euch in Autos zu verlieben“, verkündete Turn 10.

In den kommenden Monaten werden die Entwickler euch das neue Multiplayer-Erlebnis, Freies Spiel, Rivalen und mehr von Forza Motorsport 8 vorstellen.

Bestellt die Forza Motorsport Premium Edition vor und seid die Ersten in der Startlinie, mit fünf Tagen frühem Zugang ab dem 5. Oktober 2023.

Xbox Game Pass-Mitglieder sowie Spieler der Forza Motorsport Standard Edition und Deluxe Edition können auf das Premium Add-Ons Bundle upgraden, um frühen Zugang und alle anderen in der Premium Edition enthaltenen Add-On-Inhalte zu erhalten.

Hier könnt ihr euch alle Editionen im Vergleich anschauen: