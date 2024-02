Forza Motorsport: Änderungen bei Fahrzeugfortschritten

Autor:, in / Forza Motorsport

Wie die Verantwortlichen mitteilten, müsst ihr euch mit dem nächsten Update zu Forza Motorsport auf Änderungen bei den Fahrzeugfortschritte gefasst machen. Das bringt vor allem Vorteile mit sich, denn künftig genießt ihr größere Freiheiten bei der Wahl der Fahrzeugteile.

So könnt ihr unabhängig vom Level eures Fahrzeugs wählen, welche Teile ihr verbaut. Euch ist es also bereits ab Fahrzeug-Level 1 möglich, auf alle Autoteile für jedes Fahrzeug im Spiel zuzugreifen, ganz gleich, ob ihr den Motor austauschen, auf Rennreifen setzen oder an der Karosserie herumbasteln möchtet.

Zudem wird es möglich sein, Car Points nicht mehr nur durch das Hochleveln eures Fahrzeugs zu generieren, ihr könnt auch die In-Game-Währung nutzen, um Car Points zu kaufen. Entsprechend könnt ihr sofort damit beginnen, Upgrades durchzuführen, sofern euch ausreichend Credits zur Verfügung stehen.

Derzeit teste man ein Verhältnis von 4.500 Credits für 500 Car Points und das basierend auf dem eingegangenen Feedback, weshalb man zuversichtlich sei, dass die Balance passe.

An den Markenrabatten ändert sich hingegen nichts. Wenn ein Fahrzeug Level 50 erreicht, erhaltet ihr einen Showroom-Rabatt von 5 Prozent bei Kauf eines Fahrzeugs derselben Marke. Habt ihr fünf Fahrzeuge einer Marke, die Level 50 erreicht haben, bekommt ihr 25 Prozent Rabatt.

Wann die Updates genau ins Spiel eingebracht werden, ist nicht bekannt. Vermutlich, so heißt es in der offiziellen Mitteilung, wird es mit dem Forza Motorsport Update 6 im März 2024 soweit sein.