Free Play Days: Kostenlose Spieltage mit NBA 2K24 und mehr

Bei den Free Play Days sind in dieser Woche zwei Spiele im Angebot, die Xbox Game Pass Core bzw. Ultimate mit ihrer Mitgliedschaft abrufen können.

Ihr könnt mit NBA 2K24 euer Geschick mit dem Ball auf dem Court unter Beweis stellen oder in der Simulation Two Point Campus eine Universität ans Laufen bringen.

Zusätzlich läuft am Wochenende noch die Free Trial für Call of Duty: Modern Warfare III, in der ihr ausgewählte Inhalte des Multiplayers spielen könnt. Mehr dazu erfahrt ihr hier.

Free Play Days KW06/2024

NBA 2K24

Two Point Campus

Call of Duty: Modern Warfare III