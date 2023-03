Free Play Days: Kostenlose Spieltage mit Embr, Indivisible und mehr

Für das anstehende Wochenende hat Microsoft gleich vier Spiele zur Auswahl gestellt, die Xbox LIVE Goldmitglieder oder Xbox Game Pass Ultimate Abonnenten bei den Free Play Days spielen können.

Neben Action und Abenteuer mit Embr, Indivisible und Journey To The Savage Planet, wird für Strategen Age of Empires II in der Definitive Edition angeboten.

Free Play Days KW13/2023