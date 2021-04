Free Play Days: Kostenlose Spieltage mit WRC 9 und mehr

Autor:, in / Free Play Days

Am Wochenende könnt ihr auf eurer Xbox-Konsole bei den Free Play Day das Rennspiel WRC 9 und mehr spielen.

Zwei Spiele stehen euch mit eurer Xbox LIVE Goldmitgliedschaft zur Auswahl, die ihr in der Vollversion am Wochenende auf eurer Xbox-Konsole spielen könnt.

Mit WRC 9 FIA World Rally Championship könnt ihr euch für ein Rennspiel entscheiden und in der Offroad-Simulation richtig Gas geben.

Oder aber ihr begebt euch in Metro: Last Light Redux in die Ruinen des postapokalyptischen Moskaus.

Die beiden Spiele sind bei den Free Play Days mit saftigen Rabatten versehen. So spart ihr bei WRC 9 etwa 60 % bzw. 85 % beim Kauf von Metro: Last Light Redux.