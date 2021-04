Just Die Already: Verrücktes Senioren-Spiel erscheint im Mai

Autor:, in / Just Die Already

Für das verrückte Senioren-Actionspiel Just Die Already wurde ein Release-Termin für Mai im Altersheim gebucht.

Nachdem wir die letzten 12 Monate in unseren Häusern verbracht haben, wird es bald Zeit, kollektiv nach draußen zu gehen und die frische Luft einzuatmen. Natürlich erst, nachdem wir zwei Feuerwerkskörper an unsere zarten Körper geschnallt haben, die uns in den Himmel katapultieren, bevor wir wieder auf den Boden stürzen und im offenen Maul eines handlichen Hais landen, der sich in einem nahe gelegenen Fluss verschanzt hat.

Oh, Moment! Nein. Das ist Just Die Already – der Rentner-Spielplatz, von dem Curve Digital und DoubleMoose heute ankündigen können, dass er am Donnerstag, den 20. Mai 2021, für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch sowie für PC auf Steam und im Epic Games Store erscheinen wird.

Falls ihr zum ersten Mal von Just Die Already hört – und angesichts der Tatsache, dass wir alle im letzten Jahr so wenig zu tun hatten, dass selbst undankbare Aufgaben wie „ein Buch lesen“ oder „sich mit einem geliebten Menschen unterhalten“ fast legitim erschienen, können wir das ehrlich gesagt kaum glauben – dann haltet euch an euer Gebiss: Just Die Already erzählt die Geschichte von alten Leuten, die gerade aus ihren Altersheimen rausgeschmissen wurden und miteinander konkurrieren, um sich ein Plätzchen an einem neuen Ort zu sichern, indem sie gefährliche Herausforderungen erfüllen, um sich für kostenlose Pflege zu qualifizieren.

Spieler können Just Die Already entweder alleine angehen oder im Online-Multiplayer mit vier Spielern (dank Epic Online Services auch plattformübergreifend) antreten und gefährliche Herausforderungen abhaken, die Ihr Leben – und in der Tat jedes Atom Ihres Wesens – in Gefahr bringen.

Ihr werdet Gliedmaßen verlieren, wenn ihr von Haien gefressen werdet, ihr werdet euch jeden einzelnen Knochen brechen, ihr werdet zerquetscht und zerschossen und, wenn ihr Glück habt, bleibt ihr lange genug am Leben, um euch einen Platz in einem geschätzten Altersheim zu verdienen.