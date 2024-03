Free Radical: Mitbegründer spricht über enttäuschende Schließung

Über die Schließung von Free Radical Design sprach der Mitbegründer Steve Ellis mit GamesIndustry.

Das Studio wurde im Dezember nach einer Umstrukturierung des Mutterkonzerns Embracer geschlossen. Man arbeitet dort an einem neuen TimeSplitters.

Zur Schließung des Studios und dem Reboot der TimeSplitters-Reihe sagte Ellis, dass er das alles wohl nicht noch einmal durchmachen würde und nicht mehr an einem Teil arbeiten wird.

Ellis sagte: „Das ist wahrscheinlich das Ende meiner Beteiligung an TimeSplitters. Ich weiß nicht, ob Plaion oder Embracer etwas damit machen werden. Ich weiß nicht, was nötig wäre, um mich dazu zu bringen, das alles noch einmal durchzumachen. Es war eine große Enttäuschung.“

Wie er weiter erzählte, habe er eine Idee für etwas anderes als Spiele. Beim Interview saß er wohl auch vor der Unity Entwicklungsumgebung. Er sagte aber auch, dass es ihn am Ende doch immer wieder zu Spielen zurückbringen wird. Schließlich mache er das seit 30 Jahren.

Anfang März gelangten fünf Minuten Gameplay aus TimeSplitters 4 ins Netz. Es habe sich dabei um ein altes Konzept gehandelt, welches man zum Zeitpunkt der Schließung nicht mehr verfolgte.

„Ich persönlich würde nie Material von einem halbfertigen Spiel veröffentlichen, weil die Leute dann zu falschen Schlüssen kommen, was es ist Es wäre natürlich sinnlos, Fortnite einfach zu klonen, also haben wir das auch nicht getan“, so Ellis.

„Wir haben eine Reihe verschiedener Ideen durchgespielt. Aber es gab drei verschiedene Konzepte, die wir ausprobiert haben. Und das, was in dem durchgesickerten Video zu sehen ist, war nicht das, an dem wir gearbeitet haben, als wir abgesagt wurden. Wir hatten zu einem ganz anderen Konzept gewechselt, und jeder im Team war wirklich begeistert davon.“