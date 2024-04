Front Mission 2: Remake: Release-Termin für Xbox im April

Forever Entertainment kündigt die Veröffentlichung von Front Mission 2: Remake für weitere Plattformen mit einem Trailer an.

Das Strategiespiel wird am 30. April 2024 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4|5, Steam, GOG und im Epic Games Store erscheinen. Für Nintendo Switch ist das Remake bereits seit Oktober 2023 erhältlich.

Über Front Mission 2: Remake

Die verarmte Volksrepublik Alordesh hat aufgrund des 2. Huffman-Konflikts, der zu einer weit verbreiteten Unzufriedenheit unter den Bürgern geführt hat, einen schweren wirtschaftlichen Niedergang erlebt.

Zwölf Jahre nach den Ereignissen der ersten Frontmission, am 12. Juni 2102, begann der Staatsstreich unter der Führung von Ven Mackarge. Genau an diesem Tag wurden drei wichtige Militärstützpunkte und das Parlament in der Hauptstadt des Landes angegriffen und in Besitz genommen. Die O.C.U. reagierte auf die Angriffe mit der Entsendung ihrer Armee, um Alordesh aus den Händen der Rebellen zu befreien.

Folgt den O.C.U.-Militärkommandos „Muddy Otters“, „Dull Stags“ und „O.C.U. Ground Defense Force Intelligence Agency“ und beobachtet die Situation in diesem von einem gnadenlosen Bürgerkrieg zerrissenen Land.

Features

Fesselnde Storyline

Strategische rundenbasierte Kämpfe

Wanzer-Anpassung

Modernisierte Kampfszenen

Freie Kameraoptionen

Verbesserte Ladegeschwindigkeit

Moderne In-Game-Effekte

Erneuerter Soundtrack

Lokalisierung in 9 Sprachen