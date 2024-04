Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons: Sacred Reunion DLC erschienen

Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons bringt mit dem Sacred Reunion DLC heute kostenlos neue Charaktere, Modi und mehr in den Brawl.

Maximum Entertainment hat für Double Dragon Gaiden Rise of the Dragons mit dem kostenlosen Sacred Reunion DLC eine Flut von neuen Charakteren, Modi, Optionen und vielen weiteren actiongeladenen Inhalten veröffentlicht.

Wenn ihr euch dem Kampf zur Rettung von New York City noch nicht angeschlossen habt, ist jetzt die Zeit dafür, denn das Basisspiel ist für begrenzte Zeit für PlayStation, Xbox, Switch und PC um 40 % reduziert.

Die Serienveteranen Ranzou, Chin Sei Mei und der dritte Lee-Bruder selbst – Sonny – schließen sich dem Kampf an, zusammen mit einer Vielzahl neuer Inhalte, darunter das Debüt des Online-Koop-Modus.

Die Spieler können gemeinsam die Kampagne bestreiten oder den neuen, wellenbasierten Überlebensmodus ausprobieren, der eine endlose Menge an Action bietet, die sich mit jeder Runde steigert. Oder ihr könnt euch sogar im neuen 1v1-Versus-Modus gegeneinander wenden.

Das ist aber noch nicht alles, was Sacred Reunion zu bieten hat. Neue Upgrades, Verbesserungen, zusätzliche Inhalte und sogar ein neuer Schwierigkeitsmodus machen Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons zum bisher stärksten Double Dragon-Spiel. All diese Inhalte sind ab heute ohne zusätzliche Kosten erhältlich.

Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons spielt in der nuklearen Einöde von New York City im Jahr 199X und bietet einen Showdown zwischen den kultigen Double Dragon-Brüdern Billy und Jimmy Lee und ihren Verbündeten gegen die kriminellen Banden, die die Stadt um die Vorherrschaft terrorisieren.

Wenn ihr eine Bande besiegt, ergreifen die anderen die Gelegenheit, mehr Macht für sich zu erlangen, indem sie ihre eigenen Fähigkeiten verbessern und neue Unterbosse einsetzen, um die Spieler auszuschalten. Im Kampf um die Rettung der Stadt steht euch eine Vielzahl von mächtigen Freunden und Ressourcen zur Verfügung.