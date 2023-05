Mit Roguelite-Elementen wird das kommende Spin-Off Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons die Reihe erweitern.

Die Double Dragon Brüder kehren mit einem neuen Spin-Off des kultigen 90er-Jahre Beat’em Ups Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons zurück. In gewohnter Pixel-Optik werden die Spieler mit zwei von vier möglichen Charakteren beginnen. Dabei wahlweise allein oder im Team.

Bis zu neun weitere Charaktere können freigeschaltet werden, wovon jeder ein einzigartiges Move-Setting inklusive Spezialangriffe mitbringt. Das Studio plant so, mit neuen Features frischen Wind in das Spiel zu bringen, um sich durch die Roguelite-Elemente in eine neue Richtung zu bewegen.

Die Spieler werden darüber hinaus eine dynamische Missionsauswahl zur Verfügung gestellt bekommen. Die Reihenfolge in der die Mission gespielt werden, die Länge, die Anzahl der Gegner und der Schwierigkeitsgrad werden davon beeinflusst.

Am Ende einer Mission könnt ihr die Charaktere mit Upgrades ausstatten, indem mit der erspielten Währung aus einem Pool von zufällig ausgewählten Gegenständen fleißig eingekauft wird.

Sollte ein Held des Duos sterben, könnt ihr diesen an der Stelle auch gegen bare Münze wiederbeleben. Neue In-Game Musik, Artworks sowie Tipps der Entwickler stehen ebenfalls zum Kauf zur Verfügung.

Vor dem Start einer Mission besteht die Möglichkeit, das Spiel mit verschiedensten Modi weiter zu gestalten. Eine Permadeath-Option macht das Spiel so erheblich schwerer, allerdings winkt auch mehr Einkommen, um die Charaktere im Shop weiter auszubauen.

Freunde des lokalen Koops freuen sich darauf, mit Freunden die Straßen der Stadt mit bis zu zwei Spielern säubern zu dürfen.

Die Veröffentlichung von Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons ist für Somme geplant.

Den offiziellen Trailer gibt es hier zu sehen: