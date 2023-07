Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons: Beat’em Up Klassiker feiert Veröffentlichung

Der Arcade-Klassiker Double Dragon ist zurück, mit Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons feiert das Beat’em Up seine Rückkehr.

Double Dragon ist das bekannteste und womöglich älteste Beat’em Up der Videospielgeschichte. 1987 erschien das Spiel erstmal in den Arcade-Hallen, bevor es dann ein Jahr später für viele andere Systeme portiert wurde.

Jetzt meldet sich das dynamische Duo bestehend aus Jimmy und Billy wieder zurück, mit einem neuen Spiel zu der Kult-Reihe. In Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons dürft ihr eine alternative Geschichte der beiden Brüder erleben, und nebenbei noch mit schlagkräftigen Argumenten die Welt retten.

Ihr spielt allerdings nicht nur eine typische Neuauflage des Ur-Spiels. Double Dragon: Rise of the Dragons ist mit einer dynamischen Levelstruktur belegt worden, in der sich der Schwierigkeitsgrad euren Entscheidungen anpasst.

Nach jedem erfolgreich abgeschlossenen Level habt ihr die Möglichkeit, euren Charakter mit kaufbaren Perks zu verstärken. Die möglichen Perks werden dabei immer wieder vom Zufall bestimmt. Scheitert ihr in einem Level, müsst ihr euren Pfad von neuen antreten, um es dann noch einmal zu versuchen. Je nachdem wie hoch ihr die zu erhaltende Belohnung wählt, werden die Level dazu schwerer.

Mit bis zu 13 Charakteren dürft ihr dabei in den Kampf ziehen. Wobei jeder Charakter seine eigenen Vor- und Nachteile sowie eigene Angriffe besitzt. Ihr startet das Spiel mit der Auswahl zwischen Billy, Jimmy, Marian sowie Onkel Matin. Im Laufe eures Abenteuers schaltet ihr dann neun weitere Charaktere frei, das Mischen der auswählbaren Kämpfer ergibt Sinn, da ihr auf die Schwächen sowie Stärken achten solltet.

Weil so ein Beat’em Up alleine nur halb so viel Spaß macht, dürft ihr den Spaß im lokalen Koop-Modus mit euren Freunden teilen, der bis zu zwei Spieler unterstützt.

Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons ist für Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4 und 5, Nintendo Switch sowie PC erhältlich. Aktuell könnt ihr das Spiel für nur 22,49 Euro (statt 24,99 Euro) im Microsoft Store kaufen.