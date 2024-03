Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons: Kostenloser DLC enthüllt

Anfang April bringt der kostenlose DLC The Sacred Reunion neue Inhalte für Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons.

Am 4. April veröffentlicht Modus Games den kostenlosen The Sacred Reunion DLC für Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons.

Lernt im Trailer weiter unten den ersten von drei neuen Charakteren kennen. Der mysteriöse Ninja Ranzou wird von der Geheimgesellschaft der Ninjas nach New York geschickt, um seine Fähigkeiten zu testen. Dazu warten eine Reihe neuer Inhalte darauf, von euch entdeckt zu werden.

Drei neue Charaktere : Neben dem Ninja Ranzou werden zwei weitere Charaktere hinzukommen, deren Identität noch unbekannt ist

: Neben dem Ninja Ranzou werden zwei weitere Charaktere hinzukommen, deren Identität noch unbekannt ist Versus-Modus : Ein neuer 2-Spieler-Modus, in dem ihr gegen Freunde antreten und Charaktere sowie Upgrades auswählen könnt. Der Modus ist über den Token-Shop freischaltbar

: Ein neuer 2-Spieler-Modus, in dem ihr gegen Freunde antreten und Charaktere sowie Upgrades auswählen könnt. Der Modus ist über den Token-Shop freischaltbar Überlebensmodus : Ein Modus, der euch alleine oder im Team gegen Wellen von Gegnern antreten lasst, um eure Kampffähigkeit zu beweisen

: Ein Modus, der euch alleine oder im Team gegen Wellen von Gegnern antreten lasst, um eure Kampffähigkeit zu beweisen Online-Koop : Spielt mit Freunden online in verschiedenen Modi

: Spielt mit Freunden online in verschiedenen Modi Sechs Stages : Neue Stages für den Überlebens- und Versus-Modus, die freigeschaltet werden können

: Neue Stages für den Überlebens- und Versus-Modus, die freigeschaltet werden können Neue Upgrades: Entdeckt neue Bewegungsverbesserungen und Fähigkeiten, um Gegner zu besiegen

Den Trailer könnt ihr hier ansehen: