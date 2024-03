Dune: Spice Wars: Erster großer DLC bringt neue Inhalte

Dune: Spice Wars, das Echtzeit-4X-Spiel auf Arrakis von Entwickler Shiro Games und Publisher Funcom, erweitert seine Welt mit dem ersten DLC.

In Kombination mit dem kostenlosen Update Heroes of Dune erhält jede Fraktion steuerbare Heldeneinheiten, dabei wird das 4X-Erlebnis auf ein neues Level an Spannung und strategischem Gameplay angehoben.

Der DLC Haus Vernius von Ix ist für 12,99 € erhältlich und führt die technologisch sehr fortschrittlichen Ix als siebte Fraktion des Spiels ein. Sie stammen aus der Ixianischen Konföderation und werden von dem kybernetisch verbesserten Rhombur Vernius angeführt.

Sie erforschen diskret die selbstlernende Technologie, die während des Butlerianischen Dschihads verboten wurde.

Die von der Community sehnlichst erwarteten Ixianer schalten gänzlich neue Spielstile frei, die sich auf Forschung und Diplomatie konzentrieren.

Sie sind in der Lage, eine größere Anzahl von Drohnen zu steuern als andere Fraktionen und verfügen über einzigartige Möglichkeiten, die Technologie des Gegners zu kontrollieren und einzuschränken. Mit ihrer hohen Abhängigkeit von sozialem Kapital sind Allianzen entscheidend für ihren Erfolg. Dank ihrer geringeren Abhängigkeit von Wasser sind sie in der rauen Umgebung von Arrakis ungewöhnlich effektiv.

Das kostenlose Update Heroes of Dune ist ein wichtiger Meilenstein für Dune: Spice Wars, mit dem Spieler legendäre Persönlichkeiten aus dem Dune-Universum auf der Karte steuern können.

Jede Fraktion hat die Wahl zwischen zwei Helden, von denen jeweils einer in jedem Spiel rekrutiert werden kann. Insgesamt gibt es damit vierzehn einzigartige Helden, jeder mit seiner eigenen aktiven Fähigkeit, einem globalen Effekt und mehreren lokalen Effekten. Spieler können endlich Charaktere wie Duncan Idaho und Gurney Halleck für das Haus Atreides oder Chani Kynes und Otheym für die Fremen steuern.

Zusätzlich zu diesen Änderungen enthält das kostenlose Update mehrere Verbesserungen des Kampfsystems, um Auseinandersetzungen interessanter und zugänglicher für Spieler aller Erfahrungslevel zu machen.

Neueinsteiger in Dune: Spice Wars können das Basisspiel während des Steam Spring Sale mit 35 % Rabatt sowie die neue Ixian Edition mit einem Rabatt von 33 % erwerben. Der Haus Vernius von Ix-DLC und das kostenlose Heroes of Dune-Update sind ab sofort auf Steam und Xbox Series X|S erhältlich.