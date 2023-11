Dune: Spice Wars: Strategiespiel jetzt im Xbox Game Pass-Abo

Heute brechen die Kriege um das Gewürz in Dune: Spice Wars auch auf Xbox Series X|S und im Xbox Game Pass aus.

Dune: Spice Wars, das Echtzeit-4X-Spiel, das auf Arrakis spielt, ist für Xbox Series X|S und Xbox Game Pass erschienen. Shiro Games und Funcom freuen sich, Xbox-Spielern das erste Dune-Spiel seit über zwei Jahrzehnten anbieten zu können.

Während der erfolgreichen einjährigen Early-Access-Phase auf dem PC hat Shiro dem Spiel sechs große Updates mit neuen Fraktionen, Features, Verbesserungen der Lebensqualität und mehr spendiert, zusätzlich zu mehreren Community-Updates, die auf das Feedback der Spieler reagieren.

Diese einzigartige Mischung aus 4X- und Echtzeitstrategie wurde nun überarbeitet, um auf einem Fernseher mit einem Controller gespielt werden zu können, und die aktualisierte Benutzeroberfläche und das Steuerungsschema sind so gestaltet, dass die Beherrschung von Arrakis vom Sofa aus zum Kinderspiel wird. Plant und entwerft euren Weg zum Sieg, während ihr eure Truppen auskundschaftet, kontrolliert und eure Grenzen in Echtzeit ausbaut.

Die Themen und Überlieferungen des Science-Fiction-Meisterwerks von Frank Herbert gehen in Dune: Spice Wars weit über die Präsentation hinaus und reichen tief in das Spielgeschehen hinein. Um das Gewürz auf Arrakis zu beherrschen, müssen die Spieler Spionagetechnik, militärische Macht, politischen Scharfsinn und clevere wirtschaftliche Entscheidungen in Einklang bringen, während Sandwürmer, Stürme und andere Fraktionen von allen Seiten drohen.

Spielt alleine oder zieht Freunde in ein Netz aus Intrigen und wechselnden Mächten. Wählt eine von sechs ikonischen Fraktionen, wie die Atreides, Harkonnen oder Fremen, und lernt ihre Stärken und Schwächen kennen.

Dune: Spice Wars ist auch mit Cross-Buy-Funktionalität erhältlich, die es den Spielern ermöglicht, das Strategieerlebnis sowohl auf ihrer Konsole als auch auf dem PC zu genießen, wenn sie es im Microsoft Store kaufen.