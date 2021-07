Fuga: Melodies of Steel: Neuer Trailer zum Rollenspiel veröffentlicht

Ein neu veröffentlichter Trailer stellt das kommende rundenbasierte Rollenspiel Fuga: Melodies of Steel vor.

Im rundenbasierten Rollenspiel Fuga: Melodies of Steel wird ein friedliches Dorf während einer schicksalshaften Nacht von den Schrecken des Kriegs heimgesucht. Entschlossen, ihre Familien zu retten, steigt eine Gruppe von Kindern in einen riesigen Panzer und beginnt einen Gegenangriff!

Jeder der zwölf Charaktere verfügt über einzigartige Stärken, welche Spielern im Kampf und beim Bedienen des geheimnisvollen Panzers zugutekommen. Abseits der Kampfhandlungen lernt sich die Gruppe untereinander besser kennen und verstärkt ihren Zusammenhalt.

Im Verlauf des Spiels gilt es, neben zahlreichen Panzerkämpfen die überstanden werden müssen, auch schwere Entscheidungen zu treffen und auf Expeditionen verschwundene Schätze zu entdecken. Dabei scheint der sicherste Weg nicht immer die beste Option darzustellen.

Fuga: Melodies of Steel erscheint am 29. Juli 2021 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC.