Gamescom 2022: Aerosoft auch Teil der Messe in Köln

Der Paderborner Publisher Aerosoft plant bei der Teilnahme an der Gamescom 2022 den bisher größten eigenen Messestand in Köln.

Aerosoft, ein auf Simulationsspiele spezialisierter Publisher, kündigt heute offiziell die Teilnahme an der Gamescom 2022 an. Das Unternehmen wird in beiden Bereichen, also sowohl der öffentlichen Entertainment-Area als auch den Fachbesuchern vorbehaltenen Business-Bereich, mit eigenen Ständen vertreten sein.

Auf einer mehr als 100 qm großen Fläche in Halle 8.1 bietet der Publisher den Besuchern aller Altersgruppen einen Einblick in kommende Simulationen, darunter auch bisher unangekündigte Titel. Neben Anspielstationen für PC- und Konsolenspiele können sich Besucher auf drei Großsimulatoren austoben: Es gibt einen Full-Motion-Simulator, einen echten Offroad-Truck (aus dem Spiel Heavy Duty Challenge) und das Führerhaus eines realen Feuerwehrautos, in dem die Spieler eine Rettungsgassenfahrt simulieren können.

Winfried Diekmann, CEO und Gründer von Aerosoft, sagt: „Man hört von Absagen einzelner internationaler Publisher, aber wir stehen zur gamescom und zum Standort Deutschland – und haben in diesem Jahr sogar unseren größten Stand bisher. Wir freuen uns darauf, nach zwei unschönen Jahren mit verringertem Kontakt zu unseren Spielern, uns endlich wieder ins Getümmel stürzen zu können! Und versprochen: Wir haben eine Menge aufregender Spiele im Gepäck, die selbstverständlich auch vor Ort spielbar sind!“

Für Medien besteht die Möglichkeit, während der Gamescom im Business-Bereich Interview-Termine mit Aerosoft und auch mit den Entwicklern der Spiele zu buchen. Genauere Informationen zum Line-up werden in den nächsten Wochen bekannt gegeben. Einen vorläufigen Portfolio-Überblick gibt es am 12.8.2022 mit dem NextSim-Stream, bei dem Aerosoft die Eindrücke, Footage und Interviews der eigenen Hausmesse NextSim zusammenfasst.

Am 12. August 2022 um 20:00 Uhr präsentiert Aerosoft alle Highlights vom Event im NextSim-Stream. Was ist neu? Insgesamt werden während der NextSim 2022 zehn Produktneuheiten präsentiert. Highlight sind mehrere bisher unangekündigte Titel, die in Paderborn enthüllt werden. Dazu gibt es neue Informationen zu Titeln, die im letzten Jahr vorgestellt wurden, etwa die Offroad-Simulation Heavy Duty Challenge von Nano Games und die Schwerlasttransport-Simulation Heavy Cargo – The Truck Simulator von tox² interactive.

Und natürlich geht es wie immer bei Aerosoft auch um die Pflege bestehender Spiele und Communitys: Die Entwickler von Autobahnpolizei Simulator 3 haben Neuigkeiten zu kommenden DLCs und HR Innoways verrät, wie es mit dem Winter Resort Simulator 2 weiter geht. Zu sehen wird es außerdem den Base Builder Zombie Cure Lab von Thera Bytes geben. Obendrein erfahrt ihr, welche bereits für den PC erschienenen Simulatoren für Konsolen in Arbeit sind.

„Die NextSim 2022 ist das größte Ereignis des Jahres für uns. Wir können es kaum erwarten, gemeinsam mit allen kooperierenden Entwicklerstudios den Spielern unsere kommenden Neuheiten vorzustellen. Dieses Jahr halten wir ein umfangreiches Line-up bereit, das von Fahrzeugsimulationen bis hin zum Lab Builder mit Zombie-Thematik reicht“, sagt Winfried Diekmann, Geschäftsführer von Aerosoft.