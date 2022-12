Gaming: Call of Duty: Modern Warfare II war 2022 das meistverkaufte Spiel

Call of Duty: Modern Warfare II ist in den USA das am meisten verkaufte Spiel in diesem Jahr.

Ein Blick auf die Verkaufszahlen für das sich dem Ende neigende Jahr 2022 zeigt, dass der Shooter Call of Duty: Modern Warfare II in den USA das am meisten verkaufte Spiel ist. Das Rollenspiel Elden Ring und das Sportspiel Madden NFL 23 belegen die Plätze zwei und drei in der Top-10-Liste, wie Gamesindustry berichtet.

Im vereinten Königreich sieht es etwas anders aus. Denn dort liegt FIFA 23 auf dem ersten Platz. In den USA war für den neusten Ableger nur Platz neun drin. Ebenfalls bei den Briten bliebt sind Call of Duty: Modern Warfare II und Pokemon Legends: Arceus auf der zwei bzw. 3.

In Japan verkaufte sich Splatoon 3 am meisten in diesem Jahr. Die Spiele Pokemon Scarlet and Violet und Pokemon Legends: Arceus belegen hier die beiden anderen Treppchen auf dem Siegerpodest.

Weitere Platzierungen in den USA, UK und Japan sind in der Quelle zu finden.