Gaming: Das sind die schlechtesten Spiele des Jahres 2023

Die Bewertungsplattform Metacritic hat ein Ranking der zehn am schlechtesten bewerteten Videospiel des Jahres 2023 veröffentlicht.

Das Videospieljahr 2023 bot viele großen Veröffentlichungen wie Hogwarts Legacy, Baldur’s Gate 3, Starfield, Alan Wake 2 oder Armored Core VI: Fires of Rubicon und auch einige Überraschungen wie Hi-Fi-Rush, Dredge, Cocoon und andere.

Doch auch 2023 gab es natürlich auch wieder einige herbe Enttäuschungen. Besonders hart traf es Herr der Ringe-Fans mit dem lang erwarteten Der Herr der Ringe: Gollum.

Das Adventure konnte die Erwartungen nicht im Ansatz erfüllen und hatte zudem mit schwerwiegenden technischen Problemen zu kämpfen. Entwickler Daedalic Entertainment gab kurz nach der Veröffentlichung das Ende seiner Zeit als Entwicklerstudio bekannt.

Kein Wunder also, dass Der Herr der Ringe: Gollum im neu veröffentlichten Metacritic-Ranking der am schlechtesten bewerteten Videospiele des Jahres 2023 mit einer Bewertung von 34 den ersten Rang belegt.

Mit Quantum Error, Crime Boss: Rockay City und Gangs of Sherwood sind auch einige weitere, mehr oder weniger prominente Namen in den Top zehn zu finden. Für das Ranking wurde ausschließlich die am schlechtesten bewertete Version des jeweiligen Spiels berücksichtigt.

Metacritic – Schlechteste Spiele 2023

The Lord of the Rings: Gollum – 34 Flashback 2 – 35 Greyhill Incident – 38 Quantum Error – 40 Testament: The Order of High-Human – 41 Crime Boss: Rockay City – 43 Hellboy: Web of Wyrd – 47 Gangs of Sherwood – 48 Loop8: Summer of Gods – 49 Gargoyles Remastered – 49