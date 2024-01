Gaming: Es gibt zu viele Spiele auf dem Markt sagt Nacon

Es vergeht keine Woche, in der nicht irgendwo in der Spielbranche Menschen entlassen werden und durch Umstrukturierungen Arbeitsplätze zum Opfer fallen.

Benoit Clerc, Head of Publishing bei Nacon, sieht die Gründe für diese Rückschläge in der Masse von Spielen. Es gibt einfach zu viele, wie er Gamesindustry erzählte.

Clerc sagte: „Es gibt derzeit zu viele Spiele auf dem Markt. Wir sehen heute die Ergebnisse der Investitionen, die nach [COVID] getätigt wurden, als der Markt explodierte und jedes Spiel eine Menge Geld einbrachte, so dass viele Investitionen getätigt wurden. Die Spiele, die wir jetzt auf dem Markt sehen, wurden in dieser Zeit finanziert, und es gibt einfach zu viele, als dass die Kunden sie spielen könnten.“

„Wenn man sich Steam anschaut, werden an manchen Tagen 50 oder 60 Spiele an einem einzigen Tag veröffentlicht, so dass es schwieriger ist, genügend Aufmerksamkeit zu erregen, um ein Spiel zu veröffentlichen. Wir sehen Veröffentlichungen, die nicht am ersten Tag erscheinen, um den alten Ausdruck aus dem Einzelhandel zu verwenden, ohne dass ein Titel, der richtig vermarktet wurde, überhaupt bekannt wird.“