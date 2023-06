Gaming: Konsolenspiele werden zu 63 % physisch verkauft

Autor:, in / Gaming

In Deutschland werden rund zwei Drittel der Spiele für Konsolen immer noch physisch verkauft.

Die Mehrheit der Gamer in Deutschland wollen beim Kauf eines Spiels noch immer was in den Händen halten. Zumindest die Konsolenspieler.

So wurden im vergangenen Jahr 63 % der verkauften Spiele für Xbox, PlayStation und Switch hierzulande auf einem Datenträger erworben. Das berichtet GamesWirtschaft, die sich dabei auf Daten des deutschen Industrieverbands Game beruft. Nur 37 % der Verkäufe fanden digital statt.

Auf dem PC sieht das hingegen ganz anders aus. 97 % aller Spiele werden in Shops wie Steam, GOG oder dem Epic Game Store erworben.

Danke an AnCaptain4u für den News-Tipp.