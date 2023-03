Gaming: Nintendo Switch lag 2022 bei Konsolenverkäufen in UK vorn

Autor:, in / Gaming

Einen Einblick in die Verkäufe von Konsolen in Vereinigten Königreich hat UK Statistics veröffentlicht.

Der Behörde für die Veröffentlichung von Statistiken zufolge wurden 2,4 Millionen Videospielkonsolen im Jahr 2022 verkauft.

Mit 880.000 verkauften Konsolen liegt die Nintendo Switch an erster Stelle. Im Vergleich zum Vorjahr wurden aber 27,5 % Konsolen weniger verkauft.

Die PlayStation 5 liegt mit 780.000 Verkäufen auf Platz zwei. Sony konnte im Vorjahresvergleich 32,6 % weniger Exemplare an Spieler ausliefern.

Der dritte Platz geht an Xbox Series X und Xbox Series S. 723.000 Konsolen der Reihe konnte Microsoft verkaufen. Im Vergleich zum Vorjahr sind das 14,7 % weniger Konsolen.

Mit 350 Millionen Pfund liegt die PS5 aber bei den Umsätzen auf dem ersten Platz. So lag der Umsatz für Nintendo mit der Switch bei nur 231,7 Millionen Pfund. Microsoft erreicht hier Rang zwei mit 242,5 Millionen.

In weiteren Statistiken zu verkauften Spielen (digital und physisch) wurden im vergangenen Jahr von FIFA 23 über 2,5 Millionen Exemplare in UK verkauft. Mit knapp 1,7 Millionen reichte es für Call of Duty: Modern Warfare II für den zweiten Platz. Das Rollenspiel Elden Ring kommt mit über 865.000 Exemplaren auf den dritten Platz.

Schon fast unglaublich sind hingegen noch immer die Verkaufszahlen für Grand Theft Auto V. Das zehn Jahre alte Open-World-Actionspiel wurde über 816.000-mal verkauft.

Weitere Statistiken aus dem Vereinigten Königreich findet ihr in der Quelle.