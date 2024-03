Gaming: Nominierten des Deutschen Computerspielpreises 2024

Die Nominierten des Deutschen Computerspielpreises 2024 stehen fest. Am 14. und 15. März tagte die Hauptjury, um aus insgesamt 27 nominierten Spielen und Prototypen die Gewinner des wichtigsten Preises der deutschen Games-Branche zu ermitteln.

Die drei Kandidaten für den Hauptpreis in der Kategorie „Bestes Deutsches Spiel“ sind Atlas Fallen von Deck 13 Entertainment, EVERSPACE 2 von ROCKFISH Games und Fall of Porcupine von Critical Rabbit.

Insgesamt winken Preisgelder in Höhe von 800.000 Euro, die auf die verschiedenen Kategorien verteilt werden. In den Kategorien „Bestes Deutsches Spiel“, „Nachwuchspreis Bestes Debüt“ und „Nachwuchspreis Bester Prototyp“ erhalten nicht nur die Gewinner ein Preisgeld, sondern auch alle Nominierten.

Die Jury besteht aus Vertreterinnen und Vertretern der Games-Branche, Wissenschaft, Kultur, Medien und Politik und entscheidet unter dem Vorsitz von Mareike Ottrand, Professorin für Interaktive Illustration und Games an der HAW Hamburg, über die besten deutschen Spiele des Jahres. Eine Liste aller Jury-Mitglieder findet sich hier.

„Wir durften einen bunten Blumenstrauß großartiger Games beurteilen und es war – wie immer – in keiner Kategorie leicht, eine Entscheidung zu treffen“, so Mareike Ottrand. „Ich freue mich auf die Verleihung in München und auf die funkelnden Augen der Gewinner*innen!“