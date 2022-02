Gaming: The Art of Fury NORCO Edition veröffentlicht

NORCO x The Art of Raw Fury lädt euch ein, eine virtuelle Galerie voller Kunstwerke zu besuchen. Die Werke werden für wohltätige Zwecke versteigert.

Im vergangenen Jahr rief Raw Fury Fans dazu auf, Kunstwerke basierend auf den Spielen von Raw Fury zu erstellen und damit dem Games Are Art-Anspruch gerecht zu werden. Aus den zahlreichen Einsendungen wurden 38 Kunstwerke von 23 Künstlern ausgewählt, die in zwei kuratierten Art of Fury Pop-up-Galerien in Stockholm, Schweden, und Zagreb, Kroatien, ausgestellt wurden.

Darüber hinaus wurde jedes Kunstwerk in einer virtuellen Galerie digital konserviert. Die anschließende Kunstauktion konnte über 3500 EUR für wohltätige Zwecke sammeln.

Raw Fury und das Entwicklerkollektiv Geography of Robots freuen sich nun, The Art of NORCO zu enthüllen. Das digitale Artbook zeigt die Kunst und die Geschichte, die das erzählerische Point & Click-Adventure NORCO inspiriert haben und wird zusammen mit dem PC-Spiel am 24. März erhältlich sein.

Eine Auswahl aus The Art of NORCO wird in der kommenden Art of Fury-Ausstellung von Raw Fury ausgestellt, die sowohl in einer digitalen Galerie, als auch in einer Pop-up-Galerie in Stockholm, Schweden, zu sehen sein wird. Die Kunstwerke werden am Ende der Ausstellung für wohltätige Zwecke versteigert.