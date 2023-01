Ghostbusters: Spirits Unleashed: Kostenloser DLC veröffentlicht

Ghostbusters: Spirits Unleashed, ein actiongeladenes 4v1-Spiel von den Experten für asymmetrischen Multiplayer bei IllFonic, veröffentlicht heute seinen ersten DLC. Dieser ist kostenlos verfügbar. Das Hauptspiel ist auf PC via Epic Games Store, PlayStation und Xbox erhältlich.

Design Director Jordan Mathewson erklärt, was das Spielen dieser Karte so einzigartig macht: „Dieser Einsatzort [Karte] ist deutlich von der Zeit gezeichnet, was den Spielern ein einzigartiges Gefühl im Vergleich zu unseren früheren Einsatzorten [Karten] vermittelt. Die Bauarbeiter sind Zivilisten und haben mit der Restaurierung dieser Einrichtung begonnen, und dadurch aufgedeckt, warum sie überhaupt aufgegeben wurde. Abwechslungsreiche Korridore in Kombination mit mittelgroßen Räumen werden übereinander gebaut, um ein einzigartiges, intimeres Spielerlebnis mit einer gruseligeren Ästhetik zu bieten. Es wird einige interessante Möglichkeiten geben, diese neuen Bereiche auf dieser Karte zum Vorteil jedes Spielers, ob Ghostbuster oder Geist, zu nutzen.“