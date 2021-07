Grand Theft Auto V: 100.000 GTA$-Bonus, Information zum Sommer-Update und mehr

Autor:, in / Grand Theft Auto V

Neu in GTA Online: 7 neue Überlebenskämpfe, 100.000 GTA$-Bonus, Information zum Sommer-Update und mehr.

Sieben neue Überlebenkämpfe sind ab sofort in GTA Online verfügbar, in denen ihr euch der Vagos, Ballas und anderen Gangs aus Los Santos erwehren müsst.

Als Belohnung für die Teilnahme an einem neuen Überlebenskampf erhaltet ihr 100.000 GTA$. Und: Später diesen Monat erscheint das Sommer-Update, das euch in das Herzstück für alle Autofanatiker in Los Santos einlädt – das Los Santos Car Meet.

Die Highlights in dieser Woche:

Sieben neue Überlebenskämpfe , ab sofort verfügbar

, ab sofort verfügbar Doppelte GTA$ & RP in allen Überlebenskämpfen

in allen Überlebenskämpfen 100.000 GTA$ als Bonus für die Teilnahme an einem neuen Überlebenskampf

für die Teilnahme an einem neuen Überlebenskampf Dreifache GTA$ & RP für Events im freien Modus und Herausforderungen

für Events im freien Modus und Herausforderungen Die übergroße Sonnenbrille im Sonnenuntergangs-Design, wenn ihr eine Exportanfrage für Simeon abschließt

im Sonnenuntergangs-Design, wenn ihr eine Exportanfrage für Simeon abschließt Der Vapid Retinue Mk II ist der Hauptpreis der Woche am Glücksrad

ist der Hauptpreis der Woche am Glücksrad Fahrzeug- und Immobilienrabatte: 40 % auf alle Garagen, auf den Western Cargobob, das Kraken-Tauchboot, den Lampadati Toro und den Vapid Slamtruck sowie 30 % auf die P-45 Nokota, die V-65 Molotok, die R-10 Bombushka, den HVY Vetir und den Übermacht Revolter

Boni mit Prime Gaming : Alle, die ihr Konto im Rockstar Games Social Club erfolgreich mit Prime Gaming verknüpfen, erhalten 100.000 GTA$, wenn sie zu einem beliebigen Zeitpunkt in dieser Woche spielen.

: Alle, die ihr Konto im Rockstar Games Social Club erfolgreich mit Prime Gaming verknüpfen, erhalten 100.000 GTA$, wenn sie zu einem beliebigen Zeitpunkt in dieser Woche spielen. Rabatte mit Prime Gaming: 70 % auf die Buckingham Valkyrie sowie 80 % auf den Dinka Sugoi

Alle Details findet ihr auf dem Rockstar Newswire.