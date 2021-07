Call of Duty: Black Ops Cold War: Mauer Der Toten Trailer veröffentlicht

Der offizielle Mauer Der Toten Trailer zu Season 4 in Call of Duty: Black Ops Cold War zeigt euch das Zombie-verseuchte Ost-Berlin.

Die Geschichte von Dark Aether in Call of Duty: Black Ops Cold War geht in der neuesten rundenbasierten Zombies-Karte von Treyarch weiter.

Nehmt es mit neuen Schrecken im kriegsgebeutelten Ost-Berlin auf, nachdem eine verheerende Zombie-Invasion die Stadt überrollt hat.

Offizieller Mauer Der Toten Trailer: