Grand Theft Auto V: Boni für Spezialfracht- und Gunrunning-Verkäufe in GTA Online

Diese Woche in GTA Online: Boni für Spezialfracht- und Gunrunning-Verkäufe, 2X Belohnungen für Kundenaufträge und mehr.

CEOs und hauptamtliche Schmuggler können diese Woche Extra-Profite in GTA Online einfahren, denn Spezialfracht- und Gunrunning-Verkäufe bringen 50 % mehr Einnahmen. Das verdiente Geld investiert ihr am besten in eure anderen Geschäftsfelder und profitiert dort von den Rabatten der Woche.

Außerdem gibt es in Sumo (Remix) und in Lass die Muskeln spielen dreifache sowie in Kundenaufträgen von Paige Harris doppelte GTA$ zu verdienen.

Die Highlights der Woche:

50 % mehr GTA$ & RP für Spezialfracht- und Gunrunning-Verkäufe

für Spezialfracht- und Gunrunning-Verkäufe 2X GTA$ & RP für Kundenaufträge, die ihr über den Touchscreen in eurem Terrorbyte startet

für Kundenaufträge, die ihr über den Touchscreen in eurem Terrorbyte startet 3X GTA$ & RP in Sumo (Remix) und in Lass die Muskeln spielen

in Sumo (Remix) und in Lass die Muskeln spielen Der Hauptpreis der Woche am Glücksrad : der Annis Euros

: der Annis Euros Das Preisfahrzeug der Woche im LS Car Meet: der Pegassi Zentorno, wenn ihr an 5 Tagen in Folge unter die besten 3 in der Verfolgungsserie gelangt

Haos Premium-Testfahrzeug auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S: der bewaffnete Pegassi Ignus

der bewaffnete Pegassi Ignus Unternehmens-Rabatte: 30 % auf Executive-Büros, Bunker, Nachtclubs, alle Biker-Unternehmen und den Benefactor Terrorbyte

30 % auf Executive-Büros, Bunker, Nachtclubs, alle Biker-Unternehmen und den Benefactor Terrorbyte Fahrzeugr abatte: 50 % auf die Invetero Coquette BlackFin, 40 % auf den Dewbauchee Seven-70, den Obey Omnis, den Truffade Adder und den Ocelot Ardent sowie 30 % auf den Överflöd Entity XXR

abatte: 50 % auf die Invetero Coquette BlackFin, 40 % auf den Dewbauchee Seven-70, den Obey Omnis, den Truffade Adder und den Ocelot Ardent sowie 30 % auf den Överflöd Entity XXR Prime-Gaming-Boni: 100.000 GTA$ als Bonus für alle, die in dieser Woche spielen

Alle Details zu den Inhalten der Woche findet ihr auf dem Rockstar Newswire.