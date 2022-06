Grand Theft Auto V: Boni in LS Tuners, 2x Belohnungen für Stuntrennen & mehr

Die hochgezüchteten Motoren der Tuner-Szene in Los Santos kreischen in dieser Woche in GTA Online, denn in den Autowerkstätten bieten sowohl legale als auch kreative Einkommensquellen lukrative Belohnungen.

Außerdem können Autofreaks von zahlreichen Rabatten auf vielseitig modifizierbare Fahrzeuge profitieren. Und: Wer noch nicht Mitglied im LS Car Meet ist, kann diese Woche für die Hälfte beitreten.

Die Highlights der Woche:

Dreifache GTA$ und RP für Kundenaufträge in der Autowerkstatt

für Kundenaufträge in der Autowerkstatt Dreifache Reputation im LS Car Meet

im LS Car Meet Doppelte GTA$ und RP in Raubzugfinal-Missionen, für exotische Exporte, in von Rockstar erstellten Stuntrennen und für Kontaktmissionen von Trevor

in Raubzugfinal-Missionen, für exotische Exporte, in von Rockstar erstellten Stuntrennen und für Kontaktmissionen von Trevor 1.000.000 GTA$ als Rückerstattung für Spieler, die alle sechs Missionen aus „A Superyacht Life“ abschließen und bis zum 6. Juli eine Galaxy-Superyacht erwerben

für Spieler, die alle sechs Missionen aus „A Superyacht Life“ abschließen und bis zum 6. Juli eine Galaxy-Superyacht erwerben Der Hauptpreis am Glücksrad : Dinka RT 3000

: Dinka RT 3000 Preisfahrzeug im LS Car Meet : kommt an fünf Tagen in Folge unter die Top 3 in Verfolgungsrennen und gewinnt den Vapid FMJ

: kommt an fünf Tagen in Folge unter die Top 3 in Verfolgungsrennen und gewinnt den Vapid FMJ Testfahrzeuge : Karin Calico GTF, Annis ZR350 und Obey Tailgater S

: Karin Calico GTF, Annis ZR350 und Obey Tailgater S Auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S: Haos Premium-Testfahrzeug : Imponte Arbiter GT Das HSW-Zeitrennen der Woche führt euch von Pacific Bluffs zum Mount Gordo

LS-Tuners-Rabatte : 50 % Rabatt auf die Mitgliedschaft im LS Car Meet, 30 % auf Autowerkstätten und zugehörige Modifikationen und Verbesserungen

: 50 % Rabatt auf die Mitgliedschaft im LS Car Meet, 30 % auf Autowerkstätten und zugehörige Modifikationen und Verbesserungen Fahrzeugrabatte: 40 % auf den Karin Calico GTF, den Dinka Jester RR, den Pfister Comet S2 und den Annis Euros sowie 30 % auf den Emperor Vectre, den Pfister Growler, den Annis ZR350, den Karin Futo GTX und den Übermacht Cypher

Die Vorteile des Monats für Mitglieder bei GTA+: der Gunrunning-Bunker im Raton Canyon und die mobile Kommandozentrale kostenlos, doppelte GTA$ und RP bei Double Down, kostenlose Bekleidung und Accessoires und mehr

der Gunrunning-Bunker im Raton Canyon und die mobile Kommandozentrale kostenlos, doppelte GTA$ und RP bei Double Down, kostenlose Bekleidung und Accessoires und mehr Vorteile mit Prime Gaming: Alle GTA-Online-Spieler erhalten 100.000 GTA$, wenn sie zu einem beliebigen Zeitpunkt zwischen dem 23. und 29. Juni spielen. Wer sein Konto im Social Club mit Prime Gaming verbindet, erhält nochmals 100.000 GTA$, in Summe also 200.000 GTA$. Prime-Gaming-Mitglieder, die zudem GTA+ abonniert haben, bekommen noch mal 100.000 GTA$ als Bonus, insgesamt also 300.000 GTA$ pro Woche.