Grand Theft Auto V: Doppelte Belohnungen, Rabatten und mehr in GTA Online

Grand Theft Auto V

Jetzt in GTA Online: Doppelte Belohnungen bei der Arena-War-Serie, Großwildjagd und Spezialfahrzeug-Aufträgen, Arena-War-Rabatte, kostenloses T-Shirt und mehr

Diese Woche gibt es in GTA Online doppelte Belohnungen bei allen Modi von Arena Wars, bei Großwildjagd und Spezialfahrzeug-Aufträgen sowie die kostenlose Arena-Fahrzeug-Fähigkeit „Vertikaler Sprung“ für Besitzer einer Arenawerkstatt und einiges mehr.

Die Highlights in dieser Woche sind:

Doppelte GTA$, RP & Arenapunkte bei allen Modi der Arena-War-Serie

bei allen Modi der Arena-War-Serie Doppelte GTA$ & RP bei Großwildjagd und Spezialfahrzeug-Aufträgen

bei Großwildjagd und Spezialfahrzeug-Aufträgen Kostenloses Brute-Heavy-Duty-T-Shirt fürs Einloggen

fürs Einloggen Das Preisfahrzeug der Woche beim Glücksrad ist der Sportwagen Pfister Comet SR

Kostenlose Arena-Fahrzeug-Fähigkeit „Vertikaler Sprung“ für Besitzer einer Arenawerkstatt

für Besitzer einer Arenawerkstatt Arena-War-Rabatte: 40 % Rabatt auf die Arena-Werkstatt und entsprechende Verbesserungen & Modifikationen, 30 % Rabatt auf alle Stile für Arena HVY Scarab, Arena Bravado Sasquatch, Arena Vapid Slamvan, Arena Annis ZR380, Arena Western Deathbike und Arena Declasse Impaler sowie Waffen, Panzerplatten, Schub und Karosseriebau (Klingen, Stacheln & Überrollkäfige) für Arena-Fahrzeuge

40 % Rabatt auf die Arena-Werkstatt und entsprechende Verbesserungen & Modifikationen, 30 % Rabatt auf alle Stile für Arena HVY Scarab, Arena Bravado Sasquatch, Arena Vapid Slamvan, Arena Annis ZR380, Arena Western Deathbike und Arena Declasse Impaler sowie Waffen, Panzerplatten, Schub und Karosseriebau (Klingen, Stacheln & Überrollkäfige) für Arena-Fahrzeuge Fahrzeug-Rabatte : 40 % Rabatt auf den Declasse Tulip, den Benefactor Schlagen GT, den Schyster Deviant, das Bewaffnete Dingi und den Mammoth Squaddie

: 40 % Rabatt auf den Declasse Tulip, den Benefactor Schlagen GT, den Schyster Deviant, das Bewaffnete Dingi und den Mammoth Squaddie Boni mit Prime Gaming : GTA-Online-Spieler, die ihr Konto im Rockstar Games Social Club erfolgreich mit Prime Gaming verknüpfen, erhalten die Sonarstation für die Kosatka kostenlos sowie 200.000 GTA$, wenn sie zu einem beliebigen Zeitpunkt in dieser Woche spielen.

: GTA-Online-Spieler, die ihr Konto im Rockstar Games Social Club erfolgreich mit Prime Gaming verknüpfen, erhalten die Sonarstation für die Kosatka kostenlos sowie 200.000 GTA$, wenn sie zu einem beliebigen Zeitpunkt in dieser Woche spielen. Rabatte mit Prime Gaming: 80 % Rabatt auf das Amphibienflugzeug Seabreeze sowie 35 % Rabatt auf den Helikopter Sparrow und das Tauchboot Kraken Avisa.

Wenn euch die Passage mit den giftigen Dämpfen schon ganz hibbelig gemacht hat, werdet ihr sicher gerne hören, dass in dieser Woche viele Möglichkeiten gibt, bei vielen Dinge rund um Arena War Geld zu sparen. Erfreut euch an Rabatten auf Arenawerkstätten und zugehörige Verbesserungen sowie auf eine Auswahl an leistungsstarken Fahrzeugen. Unten findet ihr die komplette Übersicht.Arena-War-Rabatte:

Vertikaler Sprung für Arenafahrzeuge – KOSTENLOS

Arenawerkstatt – 40 % Rabatt

Verbesserungen & Modifikationen für Arenawerkstätten – 40 % Rabatt

Arena HVY Scarab (alle Stile) – 30 % Rabatt

Arena Bravado Sasquatch (alle Stile) – 30 % Rabatt

Arena Vapid Slamvan (alle Stile) – 30 % Rabatt

Arena Annis ZR380 (alle Stile) – 30 % Rabatt

Arena Western Deathbike (alle Stile) – 30 % Rabatt

Arena Declasse Impaler (alle Stile) – 30 % Rabatt

Arena Vehicle Weapons – 30 % Rabatt

Panzerplatten für Arenafahrzeuge – 30 % Rabatt

Schub für Arenafahrzeuge – 30 % Rabatt

Karosseriebau für Arenafahrzeuge (Klingen, Stacheln & Überrollkäfige) – 30 % Rabatt

Fahrzeuge: