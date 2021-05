Grand Theft Auto V: Maschineller Fotorealismus demonstriert

In einem neuen Video wird euch ein Verfahren von Intel demonstriert, um Fotorealismus in Grand Theft Auto V umzusetzen. Das Video könnt ihr euch hier witer unten anschauen.

Zum Verfahren selbst wurde folgendes bekannt gegeben: „Wir präsentieren einen Ansatz zur Verbesserung der Realitätsnähe synthetischer Bilder. Die Bilder werden durch ein Faltungsnetzwerk verbessert, das die von konventionellen Rendering-Pipelines erzeugten Zwischendarstellungen nutzt.“

„Das Netzwerk wird über ein neuartiges adversariales Ziel trainiert, das eine starke Überwachung auf mehreren Wahrnehmungsebenen bietet. Wir analysieren die Verteilung von Szenenlayouts in häufig verwendeten Datensätzen und stellen fest, dass sie sich in wichtigen Punkten unterscheiden.“

„Wir stellen die Hypothese auf, dass dies eine der Ursachen für starke Artefakte ist, die in den Ergebnissen vieler früherer Methoden zu beobachten sind. Um dies zu beheben, schlagen wir eine neue Strategie für das Sampling von Bildfeldern während des Trainings vor. Außerdem führen wir mehrere architektonische Verbesserungen in den Deep-Network-Modulen ein, die für die Fotorealismus-Verbesserung verwendet werden. Wir bestätigen die Vorteile unserer Beiträge in kontrollierten Experimenten und berichten über erhebliche Gewinne in Bezug auf Stabilität und Realismus im Vergleich zu aktuellen Bild-zu-Bild-Übersetzungsmethoden und einer Vielzahl von anderen Baselines.“