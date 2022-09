Grand Theft Auto V: Neu in GTA Online: die Community-Serie und mehr

Autor:, in / Grand Theft Auto V

Neu in GTA Online: die Community-Serie, brandneue Deathmatches und Update für den GTA-Creator, satte GTA$-Boni & mehr

Diese Woche könnt ihr in GTA Online 2x GTA$ & RP verdienen, indem ihr an der brandneuen Community-Serie teilnehmt – einer kuratierten Auswahl an Jobs, die von den talentierten Content Creator der GTA-Community erstellt wurden.

Außerdem wurde der Deathmatch-Creator einem Update unterzogen und bietet jetzt neue Features und ein überabeitetes Tutorial. Sechs neue Deathmatches sind nun verfügbar, die mit dem neuen Creator erstellt wurden und die neuen Features präsentieren.

Die Highlights der Woche:

Doppelte GTA$ & RP in der brandneuen Community-Serie, einer Sammlung von Jobs, die von der Community erstellt wurden und durchrotieren

in der brandneuen Community-Serie, einer Sammlung von Jobs, die von der Community erstellt wurden und durchrotieren 200.000 GTA$ als Bonus für den Abschluss von drei Jobs aus der Community-Serie

für den Abschluss von drei Jobs aus der Community-Serie Update für Deathmatch-Creator und -Tutorial samt neuen Anpassungs- und Modifizierungsoptionen

samt neuen Anpassungs- und Modifizierungsoptionen Sechs neue Deathmatch-Modi , die mit dem aktualisierten Deathmatch-Creator erstellt wurden: Big Shot, Speed Kills, Hot Swap, Dead Head, Sumo Crush und Friendly Fire

, die mit dem aktualisierten Deathmatch-Creator erstellt wurden: Big Shot, Speed Kills, Hot Swap, Dead Head, Sumo Crush und Friendly Fire Dreifache GTA$ & RP in der San-Andreas-Supersportserie

in der San-Andreas-Supersportserie eCola hat den „Sprunk vs. eCola“-Showdown gewonnen! Alle erhalten einen eCola-Fallshirmrucksack, eine eCola-Collegejacke und eine eCola-Kappe sowie 300.000 GTA$ als Bonus fürs Spielen von GTA Online während des Events

Alle erhalten einen eCola-Fallshirmrucksack, eine eCola-Collegejacke und eine eCola-Kappe sowie 300.000 GTA$ als Bonus fürs Spielen von GTA Online während des Events Ausgestellt bei Premium Deluxe Motorsport zum Testen und Kaufen: ein klassisch-granatroter Dinka Veto Modern im e-Cola-Design, ein klassisch-roter Vapid Peyote Gasser im Asphaltbrenner-Design, der Annis Hellion mit torino-roter Perleffekt-Lackierung und Albtraum-Design, eine hellgrüne Metallic-Variante des Annis Elegy Retro Custom (mit 40 % Rabatt) im Drift-Rakete-Design und der Obey Omnis in geschmackvollem Mattgrün und im Klassik-Rallye-Design

zum Testen und Kaufen: ein klassisch-granatroter Dinka Veto Modern im e-Cola-Design, ein klassisch-roter Vapid Peyote Gasser im Asphaltbrenner-Design, der Annis Hellion mit torino-roter Perleffekt-Lackierung und Albtraum-Design, eine hellgrüne Metallic-Variante des Annis Elegy Retro Custom (mit 40 % Rabatt) im Drift-Rakete-Design und der Obey Omnis in geschmackvollem Mattgrün und im Klassik-Rallye-Design Ausgestellt bei Luxury Autos zum Kauf: ein Benefactor SM722 mit klassisch-granatroter Lackierung und Geschwindigkeit-Design sowie ein klassisch-grüner Pegassi Tezeract (mit 30 % Rabatt) im Sprunk-Design

zum Kauf: ein Benefactor SM722 mit klassisch-granatroter Lackierung und Geschwindigkeit-Design sowie ein klassisch-grüner Pegassi Tezeract (mit 30 % Rabatt) im Sprunk-Design 250.000 GTA$-Bonus für den Abschluss einer Spezialfracht-Verkaufsmission

für den Abschluss einer Spezialfracht-Verkaufsmission Weitere 250.000 GTA$ als Bonus für den Abschluss von insgesamt drei Spezialfracht-Verkaufsmissionen

für den Abschluss von insgesamt drei Spezialfracht-Verkaufsmissionen 50 % Rabatt auf beschaffte Ware von Lupe

Auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S: Haos Premium-Testfahrzeug: der Principe Deveste Eight Das HSW-Zeitrennen der Woche führt euch vom Del Perro Beach nach Murietta Heights

Der Hauptpreis am Glücksrad : Pegassi Tempesta

: Pegassi Tempesta Preisfahrzeug im LS Car Meet : ein roter Maxwell Vagrant für Siege in Straßenrennen an vier aufeinander folgenden Tagen

: ein roter Maxwell Vagrant für Siege in Straßenrennen an vier aufeinander folgenden Tagen Testfahrzeuge im LS Car Meet : Ocelot Ardent, Pfister Comet SR, Annis Savestra

: Ocelot Ardent, Pfister Comet SR, Annis Savestra Kostenlose Sprunk- und eCola-Designs , sowie rote und grüne Farbtöne und Beleuchtungs- und Farbstile für Autowerkstätten und Galaxy-Superyachten

, sowie rote und grüne Farbtöne und Beleuchtungs- und Farbstile für Autowerkstätten und Galaxy-Superyachten 50 % Rabatt auf Executive-Büros

40 % Rabatt auf Verbesserungen und Anpassungen für Executive-Büros sowie auf Spezialfracht-Lagerhäuser

sowie auf Spezialfracht-Lagerhäuser Fahrzeugrabatte : 30 % auf den Pegassi Tezeract und den gepanzerten Brute Boxville, 40 % auf den Pfister Comet SR, den Annis Savestra, den Ocelot Ardent und den Pfister Comet Retro Custom, 50 % auf den Maxwell Asbo und den Weeny Issi Sport sowie 75 % auf die Nagasaki BF400

: 30 % auf den Pegassi Tezeract und den gepanzerten Brute Boxville, 40 % auf den Pfister Comet SR, den Annis Savestra, den Ocelot Ardent und den Pfister Comet Retro Custom, 50 % auf den Maxwell Asbo und den Weeny Issi Sport sowie 75 % auf die Nagasaki BF400 Monatliche Vorteile mit GTA+ : der neue Declasse Vigero ZX mit einer HSW-Leistungsverbesserung, zwei exklusive Designs für den Declasse Vigero ZX, das Biker-Clubhaus in Vespucci Beach, kostenlose Kleidung und Accessoires – und mehr

: der neue Declasse Vigero ZX mit einer HSW-Leistungsverbesserung, zwei exklusive Designs für den Declasse Vigero ZX, das Biker-Clubhaus in Vespucci Beach, kostenlose Kleidung und Accessoires – und mehr Boni mit Prime Gaming: Wer sein Konto im Rockstar Games Social Club mit Prime Gaming verbunden hat und diese Woche spielt, erhält 125.000 GTA$ als Bonus

Alle Informationen findet ihr zudem auf dem Rockstar Newswire.