Grand Theft Auto V: Rockstar entfernt kritisierte Inhalte

In Grand Theft Auto V sind seit Anfang an transphobische Inhalte, wovon nun einige entfernt worden sind.

Seit der Veröffentlichungen 2013 befinden sich in Grand Theft Auto V Transphobische Inhalte, die letztes Jahr von Out Making Games in einem offenen Brief kritisiert wurden.

In der PlayStation 4 Version von Grand Theft Auto wurden von Spielern zum Beispiel die Worte „austauschbare Genitalien“ gefunden, welche auf der Captain Spacetoy Intersteller Action Figur im Büro der Spielhalle hing.

In der Next Gen Version von Grand Theft Auto hat man diese durch eine neue Actionfigur ausgetauscht.

Außerdem lässt Rockstar einige NPCs nur in bestimmten Bereichen spawnen. Die „Drag Queen“ kann nicht mehr außerhalb des Clubs Cockatoos erscheinen.

Auf Twitter schrieb Kristy Cloud, dass die Modelle zwar noch im Regiemodus vorhanden sind, allerdings wurden die Dialogzeilen entfernt.

Ob der Brief der ausschlaggebende Punkt war, weiß man nicht, da Rockstar sich zu den Änderungen nicht geäußert hat.